DHA ANKARA - YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN: SİYASİ PARTİLERİN HANGİ ŞARTLARDA SEÇİME KATILACAĞI HUSUSU SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA YAZILIDIR

ANKARA (DHA) YSK Başkanı Sadi Güven, erken seçim kaar ile ilgili açıklamada bulundu. Güven, "Seçim için her türlü hazırlığımız tamam. Bugün itibari ile seçim takvimi hazırlıkları başladı. Sürecin işletilmesi konusunda YSK açısından sıkıntı yoktur" dedi.
Güven sözlerine şöyle devam etti: "Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı hususu siyasi partiler kanununda yazılıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından dosya istenilecek partilerin kayıtlarıyla ilgili. İnceleme sonucu, seçime katılıp katılamayacağı belirlenecek."
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