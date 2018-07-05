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DHA ANKARA;AK Parti Mustafa Elitaş'tan Meclis gündemi değerlendirmesi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:42 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis gündemi ve OHAL'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, milletvekili kaydını yaptırmasının ardından gazetecilerin Meclis gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis gündemi ve OHAL'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, milletvekili kaydını yaptırmasının ardından gazetecilerin Meclis gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Meclisin, 7 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'de toplanacağını bildiren Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yemin töreninin birinci kısmına katılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Temmuz Pazartesi günü yemin edeceğini belirten Mustafa Elitaş, bundan sonra Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçeceğini kaydetti. 7 Temmuz'da grup başkanı, grup başkanvekillerinin seçileceğini, yeni sisteme yönelik olarak grup iç yönetmeliğinde değişikliğin gerçekleşeceğini kaydeden Elitaş OHAL ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:
"9 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinden dolayı Cumhurbaşkanı'nın, TBMM'den bir talebi olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın OHAL ile ilgili uzatmayı arzu etmediği takdirde, TBMM'nin yetkisi, Cumhurbaşkanı tarafından, tezkere geldiği takdirde oylanıyor. 'OHAL, 18 Temmuz günü saat 24.00'den itibaren kalkıyor' demektir.
OHAL KHK'sinde, ihraç ve geri dönenlerle ilgili bir düzenleme ortaya çıkabilir. Uyum KHK'sinde şu olabilir, bunun çalışmasını yaptık; hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimleri aynı anda yapıldığından dolayı yeminle ilgili ne içtüzükte ne Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nda düzenleme var. Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 21. maddesinde bir değişikliğe ihtiyaç hasıl oluyor. 3 gün içinde 9 Temmuz tarihinde yapabilmemiz için. Mevcut hale göre, cumhurbaşkanının mazbatasını aldığı gün TBMM'de yemin etmesi gerekiyor. Ama yemin etmemiş bir parlamento önünde de cumhurbaşkanının yemin etmesi uygun bulunmadığından sanki uyum KHK'sinde böyle bir düzenleme olabilecek gibi. Cumhurbaşkanı'nın 9'unda yemin edebilme imkanını sağlayabilmek için."

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-Mustafa Elitaş açıklamaları

Haber-Kamera:Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA)

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