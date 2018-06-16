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DHA ANKARA;AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

ANKARA'da Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti heyeti, CHP'yi ziyaret etti.

ANKARA'da Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti heyeti, CHP'yi ziyaret etti.
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler beraberinde Kadın Kolları MKYK üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ ile birlikte CHP Genel Merkezini ziyaret etti. AK Partili heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Haluk Koç, PM Üyesi Gamze Taşçıer ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Utku Caner Çaykaya karşıladı.CHP'li Koç, bayramın barış ve huzura olmasını temenni ederek Suruç'ta AK Parti'ye yapılan saldırıyı kınadı. Koç, "Bu dönemi provokasyona maruz kalmadan hep beraber sağduyu ile geçmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımız da oraya giderek görüşmeler yaptılar" dedi.

AK Partili Emrullah İşler ise, "İslam dünyası bugün kan, göz yaşı ve iç savaşlarla anılıyor. Çok şükür İslam dünyasının ortasında istikrar adası Türkiye'miz var, seçime gidiyoruz. Seçim ortamı bugüne kadar gayet güzel geçti, adaylar yarışıyor. Suruç'ta yaşanılan olayları kesinlikle tasvip etmiyoruz. AK Parti olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. İktidar döneminde de ciddi adımlar atıldı. Temenni ederiz ki seçime kadar herhangi bir tatsızlık yaşanılmaz. 24 Haziran seçimleri tarihi. Türkiye olarak siyasi tecrübemiz çok fazla, bugüne kadar çok seçimler yaptık. Siyasi olgunluğa eriştiğimizi tüm dünya biliyor. 24 Haziran'da da milletimizin bu seçimlere katılacağını bekliyorum. İnşallah hayırlı sonuçlar olur" diye konuştu.

TEPKİ GÖSTERDİ

Bu arada ziyarette CHP'li Koç, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yavru bir köpeğin bacaklarının kesilmesine tepki gösterdi. Koç, "Bunu yapanın mutlaka cezalandırılması gerekiyor. Teröre karşı duruş, şiddete karşı duruş olduğu gibi hayatın her alanında da vahşete baskıya karşı durmamız gerekiyor. İnşallah toplumu çok yaralayan Sapanca'daki olayın, zalimin de yakalanıp layık olduğu şekilde toplumun vicdanını kanatmadan cezalandırılması gerekiyor" dedi.

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Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-

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