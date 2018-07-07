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DHA ANKARA;AK Parti’nin TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

 ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti), TBMM Başkan adayı olarak Binali Yıldırım'ı gösterdi.

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti), TBMM Başkan adayı olarak Binali Yıldırım'ı gösterdi.
27’nci Dönem TBMM Başkanlığı adaylığı için grubu bulunan siyasi partiler TBMM Genel Sekterliği’ne müracaatlarına başladı.
TBMM Genel Sekreterliği’ne bugün saat 16.30’da ilk müracaatı yapan AK Parti oldu. Meclis’teki kapalı grup toplantısında varılan karar sonucu Meclis Başkanı Adayı Binali Yıldırım gösterildi. Başbakan Yıldırım adaylığı sonrası yaptığı açıklamada, "Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. İlk turda sonuçlanır mı bilmem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur" dedi.
MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİM SÜRECİ
Adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00’te sona erecek. TBMM Başkanlık seçiminin ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılması bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki oy çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy zorunluluğu aranacak.

ANKARA, (DHA)-

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