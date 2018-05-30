DHA ANKARA:Ankara 'Sezginler' suç örgütüne operasyon: 36 gözaltı

Ankara'da Sezginler Aşireti'nin üyelerinden oluşan ve aralarında polis, asker ve adli görevlilerin de bulunduğu iddia edilen gruba, polis ekipleri tarafından sahur vakti operasyon yapıldı. Özel haraket ekiplerinin de görev aldığı operasyonda, mescit ve çeşitli yerlere zulalanmış çok sayıda silah, para ve uyuşturucu ele geçirilirken, örgüt liderleri olduğu iddia edilen Göksel S. Gökçe S. ve Sinan S. ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışma sonucu kentte faaliyet gösteren Sezginler Aşireti liderleri ve üyelerinin suç örgütü kurduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, örgütün çek ve senet tahsilatı yaparak paralardan kendine pay aldığı, bölgede bulunan esnaflardan haraç topladığı, bazı kafe ve işyerlerinin sahiplerini tehdit ederek işyerlerine ortak oldukları tespit edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN JANDARMA VE POLİSLE İŞBİRLİĞİ

Silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve tefecik de yaptığı belirlenen örgütün ayrıca İvedik Mahallesi'nde ve Çankaya ilçesinde tombala oynattıkları, jandarma ve emniyet personeli içinde irtibatlı oldukları ve zaman zaman yapılacak uygulamalar hakkında bu görevlilerden bilgi aldıkları tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından Sezginler Aşireti'nin üyelerine sahur vakti operasyon düzenledi.