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DHA ANKARA:Ankara 'Sezginler' suç örgütüne operasyon: 36 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 08:48 | Son Güncelleme

Ankara'da Sezginler Aşireti'nin üyelerinden oluşan ve aralarında polis, asker ve adli görevlilerin de bulunduğu iddia edilen gruba, polis ekipleri tarafından sahur vakti operasyon yapıldı.

Ankara'da Sezginler Aşireti'nin üyelerinden oluşan ve aralarında polis, asker ve adli görevlilerin de bulunduğu iddia edilen gruba, polis ekipleri tarafından sahur vakti operasyon yapıldı. Özel haraket ekiplerinin de görev aldığı operasyonda, mescit ve çeşitli yerlere zulalanmış çok sayıda silah, para ve uyuşturucu ele geçirilirken, örgüt liderleri olduğu iddia edilen Göksel S. Gökçe S. ve Sinan S. ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışma sonucu kentte faaliyet gösteren Sezginler Aşireti liderleri ve üyelerinin suç örgütü kurduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, örgütün çek ve senet tahsilatı yaparak paralardan kendine pay aldığı, bölgede bulunan esnaflardan haraç topladığı, bazı kafe ve işyerlerinin sahiplerini tehdit ederek işyerlerine ortak oldukları tespit edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN JANDARMA VE POLİSLE İŞBİRLİĞİ

Silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve tefecik de yaptığı belirlenen örgütün ayrıca İvedik Mahallesi'nde ve Çankaya ilçesinde tombala oynattıkları, jandarma ve emniyet personeli içinde irtibatlı oldukları ve zaman zaman yapılacak uygulamalar hakkında bu görevlilerden bilgi aldıkları tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından Sezginler Aşireti'nin üyelerine sahur vakti operasyon düzenledi.

300 POLİSLE OPERASYON

300 polisin katılımıyla 64 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat polisleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çevik Kuvvet ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda çok sayıda ev ve işyerinde arama yapıldı. Örgütün merkezi yerlerinden olan Mamak ilçesi'ne bağlı Gülveren Mahallesi'ndeki Gülser Sokak üzerindeki 5 katlı Sezginler Apartmanı'nı da polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Aramalarda güvenlik amacıyla TOMA'da hazır bulundu.

BİNA İÇİNDE GİZLİ GEÇİT

Sezginler Apartmanı'nda yapılan aramada binanın zemin katından bodrum katına gizli bir geçit olduğu tespit edilirken, binadaki dairelerde tabanca ve koridorlarda çok sayısa tabanca mermisi ele geçirildi. Gizli geçişle girilen odaların depo ve mescit olarak kullandılığı belirlenirken duvarlarda örgüt liderlerinin fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

MESCİDE ZULALANMIŞ POMPALI TÜFEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Mescitte yapılan aramada, duvara sabit görünen ve mekanizma ile açılan kitaplığın arkasına zulalanmış otomotik pompalı tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Diğer adreslere yapılan operasyonda da el bombası, sis bombaları, tabanca ve balta ile kesici ve delici aletler ele geçirildi. Ayrıca çok miktarda para ele geçirildi.

36 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda suç ögrütünün liderliğini yapan 'Çingen Sezgin' olarak tanınan 'Hacı' lakaplı Göksel S., Gökçe S., Sinan S. ile liderin sağ kolu olarak bilinen Serdar Ç. ile birlikte 36 kişi gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor. Gözaltına alınanlar arasında örgüt ile işbirliği yaptığı öne sürülen Mamak İlçe Jandarma Komtanlığı'nda görevli bir astsubay, bir özel harekat polisi ve bir zabıta komiserinin de yer aldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Özel harekattan görüntüler

-Operasyondan görüntüler

-Bulunan silahlardan görüntüler

-Aramalardan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA)

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