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DHA ANKARA:CHP ve MHP heyetinden AK Parti'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

ANKARA'da Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP ve MHP heyeti, AK Parti'yi ziyaret etti.          Partiler arası bayramlaşma kapsamında AK Parti'yi ilk olarak CHP heyeti ziyaret etti.

ANKARA'da Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP ve MHP heyeti, AK Parti'yi ziyaret etti.
Partiler arası bayramlaşma kapsamında AK Parti'yi ilk olarak CHP heyeti ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki CHP heyetini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan karşıladı. İki heyet daha sonra birbirleri ile bayramlaştı. CHP heyetini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Karacan, "Tabi ki bayramlar birlik ve beraberliğin pekiştiği bugünlerde bizim de her zamandan daha afzla birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bende nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. CHP'li Karabıyık ise, "Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşliktir. Küslerin, dargınların barıştığı bir aydır. Bütün bayramların bayram tadında geçmesini arzu ederiz. CHP ailesi olarak sizlerin Ramazan bayramınızı kutluyoruz" diye konuştu.

MHP'DEN ZİYARET

CHP heyetinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet AK Parti'yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, MHP heyetine ziyaretleri için teşekkür ederek, şöyle konuştu: "MHP ile birlikte Cumhur İttifakı'nda beraber yol almaktayız. Ne zaman devletin bir beka sorunu olduğunda her zaman olduğu gibi Sayın Devlet Bahçeli her zaman ki sağ duyusunu gösterip, yine Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapmaktadır. Heyetimize çok teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun"
MHP'li Sadir Durmaz da, "Öncelikle bayramın ülkemize, milletimize, partilerimize hayırlı sonuçlar getirmesini niyaz ediyoruz. MHP olarak az önce yaptığınız tespitlere sonuna kadar katılıyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, bozdurmasın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-CHP'heyetinin karşılanması

-AK Partili Karacan'ın açıklaması

-CHP'li Karabıyık'ın açıklaması

-MHP heyetinin karşılanması

-AK Partili Karacan'ın açıklaması

-MHP'li Durmaz'ın açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

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