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DHA ANKARA;CHP'li Gök'den 'Suruç' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Levent Gök, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde yaşanan olayla ilgili olarak, "Biz CHP olarak herkese soğukkanlı olma ve serinkanlı bir şekilde emniyet güçlerinin yürüteceği soruşturmayı beklemeyi öneriyoruz" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Levent Gök, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü 8 kişinin ise yaralandığı olay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Levent Gök, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde yaşanan olayla ilgili olarak, "Biz CHP olarak herkese soğukkanlı olma ve serinkanlı bir şekilde emniyet güçlerinin yürüteceği soruşturmayı beklemeyi öneriyoruz" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Levent Gök, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü 8 kişinin ise yaralandığı olay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayın son derece üzüntü yaşattığını söyleyen Gök, olayın çok yeni olduğunu ve siyasetçilerin toplumu birbirinden ayıran değil, birleştiren bir dil kullanması gerektiğini kaydetti.Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Suruç'a gittiklerini ve burada inceleme de bulunduklarını söyleyen Gök, şöyle konuştu: "Olay adliyede şu an. Şanlıurfa Başsavcılığının görevlendirdiği savcılar ve emniyet olayı araştırıyorlar. Bu tablonun sorumlusu siyaset söylemidir. Toplumda herkes birbirini rakip olarak görmeye başlamıştır. Bu siyaset söylemi derhal terk edilmelidir. Bizim sorumluluğumuz bu üzüntülü olayın bütün sorumlularını ortaya çıkarmak ve cezalandırmaktır. Suruç’ta pek çok sivil yurttaşımızda silah olduğuna tanık olduk. Silahlanmanın yaygın olduğu bir ilçeden bahsediyoruz, sivil yurttaşlar bu kadar silahı nasıl rahatlıkla taşıyabiliyor ve emniyet buna bir şey demiyor? Devletin asli görevi vatandaşın güvenliğini sağlamaktır. Bu silahlanma nasıl oluyor bu sorgulanmalıdır"

'BU OLAY BASİT BİR HADİSE DEĞİLDİR'

Otopsi raporlarının bir an önce açıklanıp kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini belirten Gök, "Devlet aklına şuanda ciddi bir şekilde ihtiyacımız var. Soğukkanlı bir anlayış ancak bu hadiseyi çözebilir. Devlet tarafsız olmalıdır. Soruşturmayı adil ve tarafsız yapmalıdır. Bu olay basit bir hadise değildir. Biz CHP olarak herkese soğukkanlı olma ve serinkanlı bir şekilde emniyet güçlerinin yürüteceği soruşturmayı beklemeyi öneriyoruz" diye konuştu. Gök, olayda hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Görüntü dökümü:

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-Levent Gök'ün açıklaması

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

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