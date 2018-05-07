HABER

DHA ANKARA;ÇOCUK PARKINDA BAZ İSTASYONU KURULMASINA TEPKİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 15:40 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde çocuk parkına baz istasyonu kurulduğunu iddia eden mahalle sakinleri, tencere ve tavalarla eylem yaparak baz istasyonunun kaldırılmasını istedi.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde çocuk parkına baz istasyonu kurulduğunu iddia eden mahalle sakinleri, tencere ve tavalarla eylem yaparak baz istasyonunun kaldırılmasını istedi.
Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Komando Asteğmen Erkan Apalak parkına, iddiaya göre 3 gün önce tabela kamuflajlı baz istasyonu kuruldu. Baz istasyonunun kaldırılması için park önünde eylem yapan mahalle sakinleri, 'Sağlık için baz istasyonuna hayır' yazılı pankart açıp tencere ve tavalara vurarak durumu protesto etti. Çocukları ile birlikte parkta toplanan yaklaşık 25 kişilik grup adına açıklama yapan Nihan Selim, şunları söyledi:
"Bilindiği üzere kalıcı olarak kurulan ve elektromanyetik dalga yayan baz istasyonu, yüksek gerilim hattı gibi tesislerin insan sağlığına olumsuz etkileri gerek bilimsel görüşlerle gerekse mahkeme kararlarıyla kanıtlanmıştır. Kaldı ki bu tür tesislerin mahalledeki varlığı bile yöre halkı üzerinde olumsuz psikolojik etkiye yol açmakta ve tedirginlik nedeni olmaktadır. Yalnızca bu nedenle bile tesisin kaldırılması ve faaliyetine son verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hem meskun binaların hem de çocuk oyun alanının tam ortasında kalması nedeniyle baz istasyonunun kaldırılmasını talep ediyoruz."
Mahalle sakinlerinde Necmiye Doğan ise, kendisinin 16 yıldır kanser hastası olduğunu ve baz istasyonundan olumsuz şekilde etkilendiğini ifade ederek bir an önce kaldırılmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Eylemden görüntü

-Mahalle sakini Nihan Selim açıklama

-Mahalle sakini Necmiye Doğan açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı jestiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı jesti
Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ile görüşecekMuharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek
İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalıİstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da tren kazası!

Malatya'da tren kazası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.