DHA ANKARA:(EKİYLE YENİDEN)ESKİ BAKANLARDAN HASAN CELAL GÜZEL VEFAT ETTİ

DENİZLİ'deki özel bir hastanede tedavi gören ve durumu ağırlaşınca Ankara'ya sevk edilen eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Denizli'deki özel bir hastanede akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi nedeniyle tedavi gören eski bakan Hasan Celal Güzel, durumu ağırlaşınca dün öğlenden sonra ambulans helikopterle Ankara'ya getirilerek Ankara Güven Hastanesi’nde tedaviye alındı. Güzel, Ankara Güven Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakil beklediği bilinen 73 yaşındaki Güzel, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Eski bakan Hasan Celal Güzel'in yaşamını yitirdiği Güven Hastanesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bilinen karaciğer yetmezliği, diyaliz gerektiren kronik böbrek yetmezliği ve ileri evre kalp yetmezliği tanıları olan Sayın Hasan Celal Güzel genel durum bozukluğu ve derin anemi nedeniyle 18 Mart 2018 günü 19:03'de hastanemize kabul edilmiştir. İlk değerlendirme sonucunda septik şok tablosunda olduğu saptanan hasta Genel Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınarak, antibiyotik tedavisi ve diğer destek tedavisi başlanmıştır. Ağır akciğer infeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilerek izlenmiştir. Uygulanan yoğun tedaviye yanıt vermemiş ve sabah 05.45'te kardiyak arrest tablosu gelişmiştir. Kardiyopulmoner resusitasyona cevap vermemiş ve saat 06.15'te eksitus kabul edilmiştir. Cenaze namazı yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek Devlet Töreni'nin ardından Hacı Bayram Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacaktır. Merhum, Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecektir."

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden detay görüntü

Gökhan CEYLAN-ANKARA/DHA