DHA ANKARA;Orgeneral Akar, ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile telefonda görüştü. Görüşmede; bölgesel güvenlik sorunları ve bu kapsamda iki ülke arasındaki işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi

ANKARA/DHA

