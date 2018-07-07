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DHA ANKARA;Sofuoğlu yemin törenine motosikletiyle geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 17:24 | Son Güncelleme

 AK Parti Sakarya Milletvekili milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu yemin törenine motosikletiyle geldi.

AK Parti Sakarya Milletvekili milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu yemin törenine motosikletiyle geldi.
Milletvekili kaydını yaptırmak için Lamborghini marka otomobiliyle Meclis’e gelen Kenan Sofuoğlu, bugün ki yemin törenine motosikletiyle geldi. Kask takmayı ihmal etmeyen Kenan Sofuoğlu hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Sofuoğlu'nun motosikleti
-Motosikletle gelmesi
Haber-kamera; Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA)

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