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DHA ANKARA:YILIN EN İYİ RÖPORTAJ HABERİ ÖDÜLÜ DHA'YA VERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır Bürosu'ndan Burak Emek, 'Yılın En İyi Röportaj Haberi' ödülüne layık görüldü.  Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin 23 yıldır geleneksel olarak düzenlediği ve televizyon haberciliğinin oskarı olarak bilinen 'Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

TÜRKİYE Haber Kameramanları Derneği'nin düzenlediği, '23'üncü Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda Doğan Haber Ajansı (DHA) Diyarbakır Bürosu'ndan Burak Emek, 'Yılın En İyi Röportaj Haberi' ödülüne layık görüldü. Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin 23 yıldır geleneksel olarak düzenlediği ve televizyon haberciliğinin oskarı olarak bilinen 'Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda kazananlar belli oldu. DHA Diyarbakır Bürosu'ndan Burak Emek, 'Katil' rumuzuyla katıldığı yarışmada, 'Yılın En İyi Röportaj Haberi' ödülüne layık görüldü. Burak Emek'in yarışmaya girdiği röportaj haberinde, gece eşini öldüren koca, sabah erken saatte olay yerine giderek kameraya pişmanlığını anlatmış ve polis katili bu şekilde bulmuştu. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Portakel, Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde yarışmanın sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Dernek Başkanı Portakel, yarışmaya yurtiçi ve yurtdışından 114 görüntünün katıldığını belirterek, kazananları belirlemek için 20 kişilik jüri ekibinin Antalya'da toplandığını söyledi. Şeker-iş Sendikası'na bağlı Grand Şeker Otel'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, jüri en iyileri belirlemek için saatlerce ter döktü. Yarışma 5 ana kategoride yapıldı. Yılın En İyi Haber Görüntüsü, Yılın En İyi Özel Haberi, Yılın En İyi Röportaj Haberi, Yılın En İyi Spor Haberi Ve Serbest kategorilerinde 9 görüntü dereceye girdi. Bu 5 ana kategorinin dışında, Şeker-İş Özel Ödülü, Kızılay İyilik Ödülü, TESK Özel Ödülü, Türk-İş Emek Ödülü, Haberciler Özel Ödülü ve Cesaret Ödülü adı altında 8 kişiye de mansiyon ödülü verilmesine yarışma jürisi tarafından karar verildi.Yarışmada yılın en iyi haber görüntüsü 112 ekiplerine saldırı görüntüsü ile Anadolu Ajansı'ndan Hisam Abu Shaqrah'a ve koltuk kavgası görüntüsü ile NTV'den Yasin Güngör'e verildi. Yılın en iyi özel haber ödülü FOX Tv'den Mustafa Soybaş'a, Kanal 7'den Ümit Gürbüz ve Özgür Akgül ile ABB Basın Merkezi'nden Uğur Demirci'ye verildi. Yılın en iyi röportaj haberi Doğan Haber Ajansı'ndan Burak Emek'e verildi. Burak Emek'in haberinde, gece eşini öldüren koca, sabah erken saatte olay yerine giderek kameraya pişmanlığını anlatmış ve polis katili bu şekilde bulmuştu. Serbet haber dalında ödül ATV'den İskender Demirel'e, yılın en iyi spor haberinde ödül ise Anadolu Ajansı'ndan Murat Karadağ'a verildi.

ANKARA, (DHA)-

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