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DHA: BAŞBAKAN: CUMHURBAŞKANI İLE BAHÇELİ'NİN GÖRÜŞMESİNDE BEN DE OLACAĞIM

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:29 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın dün (Salı) vefat eden babası Mustafa Özalan'ın cenaze töreni için İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmeye kendisinin de katılacağını, cenaze namazından sonra Ankara'ya döneceğini söyledi.  Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın dün (Salı) vefat eden babası Mustafa Özalan'ın Bostanlı Beşikçioğlu'ndaki cenazesine girerken yaptığı açıklamada, şunları söyledi:    "Allah mekanını cennet eylesin.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın dün (Salı) vefat eden babası Mustafa Özalan'ın cenaze töreni için İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmeye kendisinin de katılacağını, cenaze namazından sonra Ankara'ya döneceğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın dün (Salı) vefat eden babası Mustafa Özalan'ın Bostanlı Beşikçioğlu'ndaki cenazesine girerken yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Allah mekanını cennet eylesin. Bugün cenazede bulunmak için buraya geldik. Buradan Ankara'ya gideceğiz. Cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşme yapacak. O görüşmede ben de olacağım. Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz."
Başbakan Yıldırım daha sonra cenaze namazı için camiye girdi.

Görüntü Dökümü

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- Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları

Umut KARAKOYUN- Tekin GÜRBULAK-İZMİR/DHA

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