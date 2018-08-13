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DHA - Cumhurbaşkanlığı: Türkiye ekonomik savaş vermektedir

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 01:00 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI'ndan yapılan açıklamada 'Türkiye Ekonomisi savaş vermektedir' ifadesi yer aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'ndan yapılan açıklamada 'Türkiye Ekonomisi savaş vermektedir' ifadesi yer aldı. Açıklamada kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına da sert yanıt verilerek, "Mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda sanal senaryolar üretilerek halkın ve piyasa aktörlerinin tedirgin edilmeye çalışıldığı belirtildi. "Mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir." ifadesinin de yer aldığı açıklama şöyle:
"Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon’da yaptığı “Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını C planını uygulamak zorunda kalırım” şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor.
Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir.
Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletimizin kararlı tutumunu yansıtmakta, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır.
Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez.
Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız !"

Haber: İSTANBUL,(DHA)

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