HABER

DHA DIŞ HABER - ABD, BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ'NDEN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 01:51 | Son Güncelleme

ABD, İsrail'e karşı önyargılı olmak ve insan haklarını ihlal eden ülkelere koruma sağlamakla suçladığı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden çekildiğini açıkladı.

Nafiz Albayrak / New York, 20 Haziran (DHA) - ABD, İsrail'e karşı önyargılı olmak ve insan haklarını ihlal eden ülkelere koruma sağlamakla suçladığı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden çekildiğini açıkladı. Karar, Dışişleri Bakanlığın'da, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley tarafından duyuruldu.

Haley ile birlikte kameralar karşısına geçen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, BM İnsan Hakları Konseyi'ni, İsrail'e karşı önyargılı tutum sergilemek ve insan hakları ihalinde bulunan ülkeleri korumakla suçladı. Pompeo, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in konseyde reform için birden yıldan fazla süredir uğraştığını ancak konseyde herhangi bir ilerleme olmadığını savundu. ABD'nin çıkarlarının herşeyden önce geldiğini kaydeden Pompeo, "BM İnsan Hakları Konseyi, iki yüzlü bir kurum olmaktan öteye gidemedi. İnsan hakları ihlalleri yapan Çin, Küba, Venezuella gibi ülkeleri içinde barındırdı" dedi.

Pompeo'dan sonra konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de, konseyde gerekli reformların yapılmadığını belirterek "İki yüzlü ve kendi kendine hizmet eden bir kurum" olmakla suçladığı BM İnsan Hakları Konseyi'nden, ABD'nin çekildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Pompeo ve Haley'in konuşması

PARTNERBöylesi görülmedi! Tam 2 kilo...Böylesi görülmedi! Tam 2 kilo...
Dumlupınar faciasının son tanığı hayata veda ettiDumlupınar faciasının son tanığı hayata veda etti
Denizli'deki sağanak yağış ulaşımı felç ettiDenizli'deki sağanak yağış ulaşımı felç etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Ortalık savaş alanına döndü! İstanbul'da AK Partili ve HDP'li gençler arasında broşür kavgası

Ortalık savaş alanına döndü! İstanbul'da AK Partili ve HDP'li gençler arasında broşür kavgası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demirtaş'ın çok konuşulan bestesini bu kez de kızları ve eşi çaldı söyledi

Demirtaş'ın çok konuşulan bestesini bu kez de kızları ve eşi çaldı söyledi

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.