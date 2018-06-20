DHA DIŞ HABER - ABD, BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ'NDEN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Nafiz Albayrak / New York, 20 Haziran (DHA) - ABD, İsrail'e karşı önyargılı olmak ve insan haklarını ihlal eden ülkelere koruma sağlamakla suçladığı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden çekildiğini açıkladı. Karar, Dışişleri Bakanlığın'da, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley tarafından duyuruldu.

Haley ile birlikte kameralar karşısına geçen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, BM İnsan Hakları Konseyi'ni, İsrail'e karşı önyargılı tutum sergilemek ve insan hakları ihalinde bulunan ülkeleri korumakla suçladı. Pompeo, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in konseyde reform için birden yıldan fazla süredir uğraştığını ancak konseyde herhangi bir ilerleme olmadığını savundu. ABD'nin çıkarlarının herşeyden önce geldiğini kaydeden Pompeo, "BM İnsan Hakları Konseyi, iki yüzlü bir kurum olmaktan öteye gidemedi. İnsan hakları ihlalleri yapan Çin, Küba, Venezuella gibi ülkeleri içinde barındırdı" dedi.

Pompeo'dan sonra konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de, konseyde gerekli reformların yapılmadığını belirterek "İki yüzlü ve kendi kendine hizmet eden bir kurum" olmakla suçladığı BM İnsan Hakları Konseyi'nden, ABD'nin çekildiğini açıkladı.

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- Pompeo ve Haley'in konuşması

