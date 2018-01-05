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DHA DIŞ HABER ABD KAR FIRTINASI ALTINDA

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 01:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 5 Ocak (DHA) - ABD'nin Kuzeydoğu bölgesi, Çarşamba günü erken saatlerde bastıran kar fırtınasına teslim oldu.

Soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle New York, Boston, Philadelphia gibi kentlerde okullar tatil edilirken, 3000'e yakın uçak seferi de iptal edildi. New York Valisi Andrew Cuomo, New Yorklulara zorunlu olmadıkça özel araçları ile yola çıkmamaları çağrısında bulundu. Saatteki hızı 90 kilometreye yaklaşan rüzgar eşliğinde yağan kar yüksekliğinin 30 santimetreyi geçmesi beklenirken New York'ta çöp arabaları kar küreme araçlarına dönüştürüldü. Belediye Başkanı Bill De Blasio, kar fırtınası nedeniyle, 1 milyon öğrencinin eğitim gördüğü 1800 kamu okulunun Perşembe günü kapalı olacağını duyurdu. Yoğun kar yağışı New York eyaletinin yanı sıra, Massachusetts, New Hampshire, Maine, Connecticut eyaletlerinin de içinde bulunduğu Kuzeydoğu bölgesinde yaşayan 40 milyon kişiyi etkileyeceği belirtildi.

New York'ta Perşembe günü erken saatlerde serpelemeye başlayan kar, ilerleyen saatlerde rüzgarın da etkisiyle kar fırtınasına dönüştü. Kentte metro ve tren seferlerinin yanı sıra, kente hizmet veren üç havaalanında da uçak seferleri yerel saatle sabah 10 itibariyle iptal edildi, hızı 90 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle ağaçların devirebileceği ve elektriklerin kesilmesine yol açabileceği uyarısı yapıldı. 'Bomba Kasırgası' olarak nitelenen hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatlarda 3 bine yakın uçak seferi iptal edildi.

ABD'nin özellikle Kuzeydoğu bölgesini etkisi altına alan soğuk hava ve kar frtnası nedeniyle en az dokuz kişinin de yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağışı gece

-Kar yağışı gündüz

-Kar temizleme çalışmaları

-Araçlardan görüntü

-Genel ve detaylar

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