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DHA DIŞ HABER - ABD, MARTİN LUTHER KİNG'İ ANIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 23:38 | Son Güncelleme

ABD'de, siyahilerin özgürlük mücadelesinin en önemli isimlerinden Martin Luther King Jr., ölümünün 50 yıldönümünde anıldı.  ABD'de, siyahi yurttaşların beyaz Amerikalılar'la eşit olması için yaşamı boyunca mücadele eden Martin Luther King, 4 Nisan 1968'de temizlik işçilerinin grevine destek amacıyla bulunduğu Memphis'te suikasta kurban gitmişti.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 4 Nisan (DHA) - ABD'de, siyahilerin özgürlük mücadelesinin en önemli isimlerinden Martin Luther King Jr., ölümünün 50 yıldönümünde anıldı.
ABD'de, siyahi yurttaşların beyaz Amerikalılar'la eşit olması için yaşamı boyunca mücadele eden Martin Luther King, 4 Nisan 1968'de temizlik işçilerinin grevine destek amacıyla bulunduğu Memphis'te suikasta kurban gitmişti. King, 1963'te 'Washington'a Yürüyüş' sırasında yaptığı 'Bir Hayalim Var' (I have a dream) konuşmasından 5 yıl sonra, suikasta uğrayarak öldürülmüştü. Derilerinin rengi ne olursa olsun tüm yurttaşların bir gün özgür bireyler olacağını 'hayal' eden Martin Luther King, Irkçılığa karşı mücadelede bir simge haline gelmişti.
King, düzenlediği barışçıl gösterilerle ABD'de ırkçılığa karşı medeni ve oy verme hakkı yasalarının çıkmasını sağladı. King ayrıca, eşitlik için yürüttüğü şiddet içermeyen mücadele nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. ABD genelinde 100'den fazla okul ve 900'den fazla cadde Martin Luther King adını taşıyor.

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