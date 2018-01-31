HABER

DHA DIŞ HABER ABD'DE, HELİKOPTER EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 04:24 | Son Güncelleme

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 30 Ocak (DHA) - ABD'de, içinde 4 kişi bulunan bir helikopterin, tek katlı bir evin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, nedeni henüz belli olmayan kaza ile ilgili, helikopterin iri bir kaya gibi hızla evin üzerine çakıldığını aktardı. Kaza sırasında evde kimse bulunmadığı, yoldan geçmekte olan bir yayanın da kazaya karıştığı belirtildi.

Californina'nın Orange County bölgesindeki John Wayne Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra Newport Pilajı yakınlarında düşen helikopter nedeiyle oluşan kazanın ABD Sivil Havacılık Dairesi tarafından inceleneceği belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan PKK'ya kış darbesi! Tam 1 ton yaşam malzemesi...

TSK'dan PKK'ya kış darbesi! Tam 1 ton yaşam malzemesi...

Kilis’teki Suriyeliler konuştu: Türkiye vatan gibi

Kilis’teki Suriyeliler konuştu: Türkiye vatan gibi

Asker konvoyunda patlayan silah ortalığı bir anda karıştırdı

Asker konvoyunda patlayan silah ortalığı bir anda karıştırdı

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sona erdi

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sona erdi

Son dakika! Bursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildi

Son dakika! Bursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildi

Konya'da dehşet anları! Pompalı tüfekle kafeyi bastılar

Konya'da dehşet anları! Pompalı tüfekle kafeyi bastılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.