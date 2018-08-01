DHA DIŞ HABER - ABD'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

İSTANBUL, (DHA)- ABD, Rahip Andrew Brunson'a ev hapsi verilmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldı.
İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson‘ın sağlık sorunlarıyla ev hapsine alınması üzerine ABD'den yaptırım kararı alındı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, tarafından yapılan açıklamada "ABD Başkanı'nın talimatı doğrultusunda ABD Hazine Bakanlığı, ikisi de Pastör Brunson'ın gözaltına alınması ve tutuklanmasında önemli rol oynayan içişleri ve adalet bakanlarına yaptırım uygulamaktadır" denildi. Sanders açıklamasında, Brunson'ın herhangi bir suç işlediğine dair bir kanıt bulunmadığını ve kendisinin, Türk hükümetinin adil olmayan tutukluluğunun kurbanı olduğunu belirtti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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