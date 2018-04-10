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DHA DIŞ HABER - ABD'nin 'Suriye tasarısını' Rusya veto etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 23:21 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi'nde, Suriye'de kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını araştırmak için Rusya'nın karar tasarısı da oylamaya sunuldu.

RUSYA'NIN TASARISI DA KABUL EDİLMEDİ

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Nisan (DHA)
BM Güvenlik Konseyi'nde, Suriye'de kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını araştırmak için Rusya'nın karar tasarısı da oylamaya sunuldu. Rusya'nın tasarısı da, Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerden yeterli 'evet' oyu almadığı için kabul edilmedi.
Tasarıya 6 ülke 'evet', 7 ülke 'hayır' oyu verirken, iki ülke de 'çekimser' oy kullandı. BM Güvenlik Konseyi'nde, bir tasarının geçmesi için en az 9 üye ülkenin 'evet' oyu vermesi, tasarının daimi üyelerin herhangi biri tarafından da veto edilmemesi gerekiyor.

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