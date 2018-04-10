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DHA DIŞ HABER - ABD'nin 'Suriye tasarısını! Rusya veto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 23:06 | Son Güncelleme

Suriye'nin Duma bölgesinde kimyasal silah kullanıldığına ilişkin ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu, bağımsız bir BM soruşturma mekanizması kurulmasını öngören karar tasarısı, Rusya'nın vetosuna uğradı.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Nisan (DHA)
Suriye'nin Duma bölgesinde kimyasal silah kullanıldığına ilişkin ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu, bağımsız bir BM soruşturma mekanizması kurulmasını öngören karar tasarısı, Rusya'nın vetosuna uğradı. New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Güvenlik Konseyi'nde yapılan toplantıda, BM Daimi üyesi 5 ülkeden biri olan Rusya, tasarıyı veto etti. Tasarıya Bolivya da 'hayır' oyu kullanırken, Çin çekimser kaldı.

ABD'nin sunduğu tasarıya; Türkiye, Kanada, Fransa, İngiltere, Peru, Polonya, Hollanda da destek verdi.
Rusya'nın vetosuna uğradığı için kabul edilmeyen tasarı, Suriye'de kimyasal silah kullanımını araştıracak yeni bir BM mekanizması kurulmasını, ilk araştırma raporunu üç ay sonra Konsey'e ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) yazılı olarak sunmasını öngörüyordu.

Toplantıda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, sundukları tasarının Suriye'de kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığının tamamen bağımsız bir inceleme ve araştırmayı öngördüğünü söyledi. Haley, Rusya'nın ise inceleme ve soruşturmayı yalnızca kendilerinin yapmak istediğini, bunun bağımsız nitelikten yoksun olacağını savundu.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasssily Nebenzia ise ABD'nin tasarısının daha çok karışıklık ve manipülasyona yol açacağını söyledi. Nebenzia, Rusya güçlerinin yasal Suriye yönetiminin daveti ile Suriye'de bulunduğunu, ABD'nin ise teröristleri kolladığını savundu. Nebenzia, "Bizim kabul etmeyeceğimiz bir tasarıyı dayatmakta neden ısrar ediyorsunuz. Rusya, ABD'nin tasarısına onay vermeyecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- BM Güvenlik Kurulu'ndaki toplantı

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