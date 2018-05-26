DHA DIŞ HABER - ALMAN POLİSİ, HDP MİTİNGİNDE SÖZCÜLERİ KONUŞTURMADI 

Temel Elcivan / Köln, 26 Mayıs (DHA) Almanya'nın, siyasi partilere yönelik getirdiği toplantı yasağına rağmen, Köln kentinde 'HDP'ye destek mitingi' için izin vermesi çok tartışılmıştı. Gelişmeler sonucunda Almanya, HDP mitingine izin verdi ama HDP sözcülerine konuşma izni vermedi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından, Almanya'nın çifte standart uygulaması gerekçe gösterilerek Alman makamlarına gösterilen tepkiler neticesinde, Köln Neumark Meydanı'nda bugün düzenlenen mitingde HDP sözcülerine konuşma yasağı getirildi.
HDP bayraklarıyla donaltılan alanda miting başlamasına az bir zaman kala, meydanda bulunan Alman polisi ile mitingi organize eden komite arasında yoğun görüşmeler yaşandı. Alman polis yetkilileri, mitingde HDP Milletvekili ya da milletvekilliği düşürülen isimlerin konuşma yapmasına izin verilmeyeceğini komiteye bildirdi. Polisin uyarısı üzerine miting programında yer alan ve bir süre önce milletvekiliği düşürülen Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım, alana gelseler de mitingde konuşma yapamadılar.
Mitingi organize edenlerden, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı ve HDP'den önce milletvekili aday olan ve dün adaylığı iptal edilen Turgut Öker bir konuşma yaptı.
Miting görevlileri tarafından "Bugün sadece HDP'ye destek sağlamak için buradayız. HDP bayrakları dışında herhangi bir örgüt ya da başka semboller kullanılmasın" uyarıları da yapıldı.
Görüntü dökümü
- Alman polisinden detaylar
- Miting alanından detaylar
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