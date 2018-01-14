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DHA DIŞ HABER Arnavutluk'ta bombalı saldırı: 2'si ağır 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 03:21 | Son Güncelleme 53 dakika önce

Enis TABAK, 14 Ocak / İŞKODRA,(DHA) - ARNAVUTLUK'ta motosiklete yerleştirilen patlayıcının bir binanın önünde infilak etmesi sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

İşkodra'da Öğle saatlerinde meydana gelen olayla ilgili Arnavutluk Polisi tarafından basına yapılan açıklamaya göre, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralıların 3'ü başkent Tiran'a sevk edilirken, saldırıda hafif yaralanan 5 kişinin ise İşkodra'daki Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi. Polisin soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu ve olayla ilgisi bulunduğu ileri sürülen bazı kişileri gözaltına aldığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Patma sonrası görüntüler

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