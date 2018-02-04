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DHA DIŞ HABER- Atina'da "Makedonya" adına karşı büyük protesto gösterileri düzenleniyor

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 02:27 | Son Güncelleme

 Atina'da bugün saat 14.00'te parlamento binasının önünde bulunan Syntagma Meydanı'nda "Makedonya" adına karşı protesto gösterileri düzenlenecek.

Io Chokona / Atina, 3 Şubat 2018 (DHA) Atina'da bugün saat 14.00'te parlamento binasının önünde bulunan Syntagma Meydanı'nda "Makedonya" adına karşı protesto gösterileri düzenlenecek. Mitingi düzenleyenler, Yunanistan'ın değişik bölgelerinden 2 bin 500'den fazla otobüsün Atina'ya geleceğini açıkladılar.
İktidar partisi SYRIZA ve KKE dışında nerdeyse bütün siyasi partilerden milletvekilleri, Yunan kilisesinin din adamlarından çoğu ve aşırı sağcı Altın Şafak partisi, gösterilere katılacaklarını ilan ettiler. Mitingin açılışında sol görüşlü müzisyen Mikis Theodorakis, anayasa hukuku uzmanı Prf.Dr. Yiorgos Kasimatis ve Syros-Sakız-Drama Metropolit'i konuşacaklar.
Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias “Gösteriler demokrasinin bir parçasıdır. Her iki ülkede de iyi bir anlaşmaya karşı çıkanlar, ille de kötü niyetli değiller. Probleme başka bir açıdan bakan kişilerdir" dedi.
Mitinge karşı çıkan gruplar, saat 12.00'de anti-miting düzenleyeceklerini açıkladılar. Arbede çıkmasından endişe eden polis, 19 bin polisin seferber edileceğini ve merkezi yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

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