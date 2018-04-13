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DHA DIŞ HABER - BAŞSAVCILIK, 'ATİLLA DAVASINDA' MADDİ ÇIKAR SAĞLAYAN İSİMLERİ AÇIKLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 20:37 | Son Güncelleme

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Yargıç Richard Berman'ın 'Atilla davasının konusu olan yaptırımları delme planında kimlerin maddi çıkar sağladığı' sorusunu yanıtladı.  Başsavcılık, mahkemeye sunduğu yanıtta, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlar olarak gösterilen konularda maddi çıkar sağladığı iddia edilen kişi ve kurumların adlarını mahkemeye sundu.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,13 Nisan (DHA)
New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Yargıç Richard Berman'ın 'Atilla davasının konusu olan yaptırımları delme planında kimlerin maddi çıkar sağladığı' sorusunu yanıtladı.

Başsavcılık, mahkemeye sunduğu yanıtta, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlar olarak gösterilen konularda maddi çıkar sağladığı iddia edilen kişi ve kurumların adlarını mahkemeye sundu. Başsavcılığa göre; Halk Bankası, Reza Zarrab, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu, Barış Güler ile İranlı bazı kişi ve kurumlar maddi çıkar sağladı.

Başsavcılık, Berman'a sunduğu belgede, jüri tarafından suçlu bulunan Hakan Atilla'nın işlediği suçların sabit olduğunu savundu.

WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ MEKTUBU MAHKEME BELGELERİNE GİRDİ
Hakan Atilla'nın avukatları da Yargıç Richard Berman'ın sorularına verdiği yanıtta, Atilla'nın kariyeri boyunca ABD'ye 11 kez geldiğini ifade etti. Savunma, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin Hakan Atilla için, ABD Dışişleri Bakanlığı'na yolladığı mektubun kopyasını da mahkemeye sundu. Mektupta, Türk yetkililerin, Atilla'nın JFK Havalimanı'nda gözaltına alındığını medyadan öğrendikleri, ABD makamlarından açıklama istedikleri belirtildi. Türk yetkililer, devlet memuru olan Hakan Atilla'nın bir an önce serbest bırakılmasını istedi.
Savunma, yaptırımların delindiğine dair suçlamada kurumların sorumlu tutulduğunu ve ceza verildiğine değinerek, kişilerin bu suçlardan sorumlu tutulmadığını kaydetti.

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