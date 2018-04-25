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DHA DIŞ HABER - BEYAZ SARAY'DA 24 NİSAN SORUSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 23:52 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olayları ile ilgili dün yaptığı yazılı açıklamanın, bu konuda daha önce yapılan başkanlık açıklamaları ile tutarlılık gösterdiğini söyledi.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 25 Nisan (DHA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olayları ile ilgili dün yaptığı yazılı açıklamanın, bu konuda daha önce yapılan başkanlık açıklamaları ile tutarlılık gösterdiğini söyledi.
Sanders, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin "Başkan Donald Trump, 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesiyle tam olarak ne demek istedi? Soykırım sözcüğünü kullanmadı. Kendisi Ermeni soykırımı iddialarına inanıyor mu?" sorusuna verdiği yanıtta, "Kendisi ile bu konuda ayrıntılı bir görüşme yapmadım. Ama şunu anlıyorum ki Başkan Trump'ın imzaladığı dünkü açıklama daha önce yapılan başkanlık açıklamaları ile tutarlılık gösteriyor" dedi.
ABD Başkanı Trump, 24 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada 'soykırım' sözcüğünü kullanmaktan kaçınmasına karşın, o dönem yaşanan olaylara ilişkin sert bir dil kullanmış, bu açıklamalara Dışişleri Bakanlığı aynı şekilde karşılık vererek "ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1915 olayları hakkında 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu reddediyoruz" demişti.

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- basın toplantısı

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