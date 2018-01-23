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DHA DIŞ HABER Beyaz Saray'dan Afrin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 01:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 23 Ocak (DHA) - Beyaz Saray'dan Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ilk açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

Başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'nin kuzeybatısında tüm tarafları DEAŞ'ı yenmeye odaklanma çağrısı yapan Sanders, "Herkesi çatışmalardan kaçınmaya, Suriye ihtilafının çözülmesine yardımcı olmaya ve masum sivillerin korunmasına özen göstermeye çağırıyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini duyuyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya kararlıyız" diye konuştu.

Afrin'de şiddetin artırılmasının, Suriye'nin görece olarak istikrarlı bölgesine zarar vereceğini belirten Sanders, "Şiddetin artması aynı zamanda IŞİD'i kalıcı olarak yenmeye yönelik uluslararası çabalarda dikkat dağılmasına yol açar. IŞİD ve El Kaide'ye, yeniden güvenli bölge canlanma konusunda sömürüye açık bir ortam yaratır. İnsani krizlerin giderilmesi çabalarını da riske sokar" dedi.

Türkiye'yi 'askeri eylem ve söylemleri kısıtlama' çağrısı yapan Sanders, "Türkiye'yi, operasyonların alan ve süresinin sınırlı olduğundan ve ayrıca insani yardımların sürdürülebiliyor olduğundan emin olmaya, sivil kayıplarından kaçınmaya teşvik ediyoruz. Esat'ın zalim rejiminin Afrin'e dönemeyeceğinden emin olmak istiyoruz. Suriye'deki iç savaşın sona ermesi için diplomatik olarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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-Sanders'ın açıklamaları

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