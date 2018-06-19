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DHA DIŞ HABER - BM ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ ÖZEL KOORDİNATÖRÜ: İSRAİL'İN YASA DIŞI YERLEŞİMLERİ DURDURULMALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 22:19 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetinin 'barış için geriye kalan umutları aşındırdığını' söyledi.

Nafiz Albayrak / New York, 19 Haziran (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetinin 'barış için geriye kalan umutları aşındırdığını' söyledi. Güvenlik Konseyi'ne barış süreci ile ilgili bilgi veren Mladenov, İsrail'in, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini sona erdirmek için herhangi bir adım atmadığını, işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'ndeki yerleşim yerlerinde yaklaşık 3 bin 500 konut biriminin onaylandığını ya da ihale edildiğini ve Filistin'e ait yapıların yıkımlarında genel bir artış olduğunu vurguladı.

Mladenov, Hamas ve Gazze'deki diğer militan grupların eylemlerinin İsrailliler'in ve Filistinliler'in yaşamlarını riske attığını, Gazze'deki insanlar için yaşanabilir bir gelecek sağlama çabalarını baltaladığını da dile getirdi. Mladenov, Gazze'deki Hamas ve diğer militanların protestolar kapsamında 'şiddetli ve kışkırtıcı eylemler' gerçekleştirdiğini söyledi. Yüzlerce insanın 'çitleri kırdığını, lastikleri ateşe verdiklerini, İsrail kuvvetlerine karşı molotof kokteyl kullandıklarını' aktaran Mladenov, bütün bunlara karşın bu kişilere ölümcül silahlar kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Özel Koordinatör Mladenov, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı yerleşimlere son vermesi gerektiğini belirterek, "Müzakere masasına anlamlı bir dönüş ve umutların korunması için hayati öneme sahip olan yasadışı yerleşim faaliyeti durdurulmalı, hiç değilse en aza indirilmeli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Mladenov'un konuşması

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