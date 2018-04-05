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DHA DIŞ HABER - Can Atilla'nın "Gelibolu Senfonisi Prömiyeri" Londra'da yapıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 23:29 | Son Güncelleme

57.

57. ALAY-GELİBOLU SENFONİSİ DİNLETİSİNE GENİŞ KATILIM

Celal Sönmez / Londra, 5 Nisan (DHA) -
Besteci Can Atilla'nın Çanakkale Savaşı'nın 100. yıl dönümüne özel hazırladığı ve bir ağıt niteliği taşıyan 57. Alay-Gelibolu Senfonisi dinletisine katılım geniş oldu. Konsere; Kent Dükü Prens Edward, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve esi Esra Bilgiç, Başkonsolos Çınar Ergin, KKTC temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Royal Phillarmonic Orkestra Başkanı Adam Wright, Yunus Emre Enstitüsü Genel Başkanı Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre Enstitüsü Londra Şube Müdürü Mehmet Karakuş, besteci Can Atilla ile çeşitli ülkelerin büyükelçileri, diplomatları ve çeşitli kurumların üst düzey yönetcileri katıldılar.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, konser öncesi bir konuşma yaparak, Çanakkale'nin ruhuna ilişkin paylaşımda bulundu. Bilgiç, Atatürk'ün barış ve dostluğa dair fikirlerini de dile getirdi. Büyükelçi'den sonra 'Kanatsız Kuşlar Kitabı'nın yazarı Louis de Bernieres de Çanakkale Savaşı ile ilgili kısa bir konuşma yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Konuşmalar
- Konser
- Genel ve detay

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