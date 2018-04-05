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DHA DIŞ HABER - Can Atilla'nın "Gelibolu Senfonisi Prömiyeri" Londra'da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:51 | Son Güncelleme

Can Atilla'nın Gelibolu Senfonisi'nin uluslararası Prömiyeri, özel bir anma etkinliği, kapsamında, Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile Türk ve Amerikalı solistler tarafından, Londra Cadogan Hall’da gerçekleştirildi.

Celal Sönmez / Londra, 5 Nisan (DHA) - Can Atilla'nın Gelibolu Senfonisi'nin uluslararası Prömiyeri, özel bir anma etkinliği, kapsamında, Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile Türk ve Amerikalı solistler tarafından, Londra Cadogan Hall’da gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi'nin ve Britanya ve ANZAK ülkeleri temsilcilerinin katılımıyla, Yunus Emre Enstitüsü’nün, 1915-16’te Çanakkale Savaşı’na katılan askerleri ve aralarında oluşan dostluğu anmak için düzenlediği Konser, çok satan yazar Louis de Bernières’in Birds Without Wings (Kanatsız Kuşlar) isimli romanının, tarihi arka planı anlatan eşsiz tanıtım bölümünü okumasıyla ile başladı.

Bu bölüm, Gelibolu’daki zorlu savaş koşullarını ve düşman askerler arasındaki insani dayanışmayı yansıtıyor.

Besteci Can Atilla'nın Çanakkale Savaşı'nın 100. yıl dönümüne özel hazırladığı ve bir ağıt niteliği taşıyan 57. Alay-Gelibolu Senfonisi, bu konser ile Cadogan Hall’da uluslararası prömiyerini yaptı.

Beste savaşın acılarını, Atatürk'ün zaferdeki rolünü ve yüce gönüllülüğünü, Edward Dönemi klasik İngiliz tonlarıyla anlatıyor. İki lirik sopranonun geçişleri ve 1. Dünya Savaşı yazarı Avustralyalı John le Gay Brereton’un şiirinden okudukları kısım, Atatürk'ün, Türk topraklarında hayatını kaybetmiş Coniler ve Mehmetlere adadığı ölümsüz sözlerini hatırlatıyor.

Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Türkiye’nin önde gelen şeflerinden olan, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası Direktörü ve Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Burak Tüzün tarafından yönetildi. Diğer öncü sanatçılar, soprano Angela Ahıskal ve çellist Onur Şenler da konserde yer aldı.

Konserde; Can Atilla’dan 57. Alay-Gelibolu Senfoni No:2, Thomas Tallis‘den Vaughan Williams Fantasia on a Theme, Butterworth’dan A Shropshire Lad ve Elgar’dan Enigma Variations’

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