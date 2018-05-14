DHA  DIŞ HABER - Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör devletidir (1)

İNGİLTERE'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve binlerce kişinin yaralandığı olaylarla ilgili sert açıklamada bulundu. Erdoğan, "İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Bu insanlık dramını, soykırımı hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika ister İsrail, lanetliyorum." dedi.
3 gün ulusal yas ilan edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Cuma günü) öğleden sonra, Yeni Kapı meydanında zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz" dedi.
DİYARBAKIR'DA MİTİNG
"Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için Pazar günü Diyarbakır'da mitingler düzenleyeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"HERKESİ BU HAKSIZLIĞA KARŞI SESLERİNİ YÜKSELTMEYE ÇAĞIRIYORUZ"
Erdoğan açıklamasında, her kesimden insanların bu haksızlığa karşı tepki göstermeleri çağrısında bulunarak, "Sağduyu sahibi Hıristiyan, Musevi ve diğer inanç sahiplerinden herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Bu arada AFAD ve Genelkurmay Başkanlığı ile görüşüldüğü bilgisine de yer veren Erdoğan, koordinasyon içerisinde Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başlandığını da açıkladı.
Haber: LONDRA,(DHA)
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