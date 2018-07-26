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DHA DIŞ HABER - ERDOĞAN: RUSYA İLE ARAMIZDAKİ DAYANIŞMA BİRİLERİNİ KISKANDIRIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 22:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği Johannesburg'ta yaptığı konuşmada "Rusya ile aramızdaki dayanışma birilerini kıskandırıyor" dedi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi gecikmeli olarak TSİ 19.55’de başladı.

Siyamend Kaçmaz / Johannesburg, 26 Temmuz (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği Johannesburg'ta yaptığı konuşmada "Rusya ile aramızdaki dayanışma birilerini kıskandırıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi gecikmeli olarak TSİ 19.55’de başladı.

Four Seasons Otel’de, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 19.55’te başladı.

“ARAMIZDAKİ DAYANIŞMA KISKANDIRIYOR"
Görüşme öncesi açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor.ö dedi.

PUTİN’İN RESTORAN ESPRİSİ GÜLDÜRDÜ
Rusya Devlet Başkanı Putin her zamanki gibi Erdoğan’a yaptığı espri ile yine şaşırttı ve güldürdü.
Putin, esprinin altında bir de talebini dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Hani beni restorana davet etmiştiniz. Ama et restoranı olacaktı. Fakat bir şartla, bizim et ürünlerimizin olduğu restorana gidelimö dedi. Erdoğan da “Davet ettim bileö cevabını verdi ve “Bunu fazla uzatmadan hemen gerçekleştirelimö dedi.
Görüşmede ilk önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söze girdi ve ilişkilerin her geçen gün arttığını belirterek, “Çeşitli krizlerin üstesinden gelme noktasında da ilişkilerimiz her daim gelişiyor ve gelişmektedirö dedi.
Ticaret hacminin geçen yıl arttığının da altını çizen Putin, ticaret hacminin 22 milyar doları aştığını söyledi. İki ülke arasındaki bütün büyük projelerin de planlı bir şekilde ilerlediği belirten Rusya Devlet Başkanı, Erdoğan’a “Sizinle görüşmekten son derece memnun oldumö dedi.
Başkan Erdoğan da yaptığı konuşmada, “BRICS zirvesinde sizler ile bir araya gelmekten memnun oldum. Telefon görüşmesinde de BRICS zirvesinde bir araya gelip görüşeceğimiz konular olduğunu söylemiştim. Türkiye-Rusya siyasi, askeri ekonomik kültürel bütün alanlarda çok ciddi yükseliş gerçekleştiriyorö dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ortaya koyduğumuz bir ticaret hacmi var ve yerine getireceğimizden eminimö açıklamasını yaptı. Turizm konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öyle zannediyorum ki bu yıl 6 milyon turist ülkemizi ziyaret edecekö dedi.

İki liderin görüşmesi, selamlama konuşmaları sonrasında basına kapalı devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Görüşmeden detaylar

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