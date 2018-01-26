DHA DIŞ HABER Güney Kore'de yangın faciası

DHA - Güney Kore'nin Miryang kentinde, bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre, en az 33 kişi öldü, 10'u ağır 45 kişi de yaralandı. Yetkililer, çoğunlukla bakıma muhtaç yaşlı kimselerin kaldığı Sejong Hastanesi'nde çıkan yangının acil servis bölümünde başlayarak binayı sardığını ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını açıkladı.
Almanya'dan Leopard kararı! Açıklama geldi
ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...
Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...
Son dakika Reyhanlı'ya roketli saldırı!
İstanbul'da metrobüs isyanı! Yolu trafiğe kapattılar
Kapı kaç kere kilitlenmeli? 3 kere kilitleyenler dikkat!
Meral Akşener'den flaş Suriye çıkışı: Derhal Esad ile görüşmelere başlayın
Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı
Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum
İşte Türkiye'nin şiddet ve cinayet haritası
Okuyucu Yorumları 0 yorum