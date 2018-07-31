DHA DIŞ HABER - İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI'NDAN, TRUMP'A SERT YANIT: BİZ KUZEY KORE DEĞİLİZ

Ekber Karabağ / Tahran, 31 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sunduğu ön koşulsuz görüşme teklifini değerlendiren İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, " ran, sizin görüşme talebinize olumlu yanıt verecek Kuzey Kore değil. Asla böyle bir günü görmeyeceksiniz " dedi.
Yazılı açıklama yapan Caferi, 'İran halkının ülke yetkililerine asla 'Büyük Şeytan' ile müzakere masasına oturulmasına izin vermeyeceğini' söyledi.
Trump için, "Asla böyle bir günü görmeyeceksiniz" ifadesini kullanan Tümgeneral Caferi, "Sizden sonraki cumhurbaşkanları da bunu göremeyecek. Bu isteğinizi mezara götüreceksiniz. İran halkı ve devleti emperyalizmi yenene kadar direnecek" diye konuştu.
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