DHA DIŞ HABER - İSRAİL GAZZE'Yİ BOMBALADI, BM UYARDI: HERKES GERİ ÇEKİLSİN, YARIN DEĞİL, HEMEN ŞİMDİ

İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - İsrail Ordusu, Gazze şeridi boyunca bir dizi bombalı saldırı gerçekleştirdi. İsrail, bugün bazı askeri birliklerine ateş açıldığını ileri sürmüştü. Bu açıklamanın ardından gerçekleşen saldırılarda, dört Filistinli hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, her iki tarafa da geri çekilme çağrısı yaptı ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın eşiğine gelindiğini belirterek şunları ifade etti:
“Gazze'deki herkes bu eşikten geri adım atmalı. Yarın değil, gelecek hafta değil, hemen şimdi geri adım atılmalı. Filistinliler'i ve İsrailliler'i başka bir savaşa girmek için kışkırtmak isteyenler başarılı olmamalı."
Bu arada Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, üç kişi bombalı saldırılarda hayatını kaybederken, dördüncü kişinin ise İsrail sınırındaki gösterilerde vurularak öldürüldüğü belirtildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri ise saldırının bugün Gazze ve İsrail sınırındaki gösterilerde Filistinliler'in askerlerine karşı yaptığı silahlı saldırılara yanıt olduğunu savundu.
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