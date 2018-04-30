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DHA DIŞ HABER - İSRAİL’DEN KRİTİK AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 20:58 | Son Güncelleme

Nafiz Albayrak / New York, 30 Nisan (DHA)

Bu ilçelere 20 saat su yok Bu ilçelere 20 saat su yok
Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehitŞırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit
DİSK'ten Kani Beko'ya sert tepkiDİSK'ten Kani Beko'ya sert tepki
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