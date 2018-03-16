DHA DIŞ HABER- KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI, AVRUPA VE AVRASYA İŞLERİNDEN SORUMLU ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI WESS MİTCHELL'İ KABUL ETTİ

Ali RUHLUEL / Lefkoşa, 16 Mart (DHA)

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'i kabul etti. Adada temaslarda bulunan Mitchell, sabah saatlerinde de Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüştü. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Rum tarafının ne yazık ki en temel sorunu, Kıbrıs'ı ve şimdi de denizlerini sadece kendilerine ait görmeleri, kendi egemenlik alanları olarak tanımlamaları ve bu konuları Kıbrıslı Türklerle paylaşmayı bırakınız, konuşmaya bile yanaşmamaları" dedi.

AKINCI: “RUM TARAFININ EN TEMEL SORUNU KIBRIS'I VE ŞİMDİ DE DENİZLERİNİ SADECE KENDİLERİNE AİT GÖRMELERİ"

Cumhurbaşkanlığındaki görüşme sonrası, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell basın toplantısı düzenledi. İkili, hem görüşmeyi hem Kıbrıs gündemini değerlendirdi.

Akıncı, Mitchell'la kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve Kıbrıs Türk tarafının tavrını aktarma fırsatı bulduklarını kaydetti. Daha önce bu görevin Victoria Noland tarafından yürütüldüğünü fakat uzun zamandan bu yana söz konusu mevkinin boş kaldığını hatırlatan Akıncı, ziyaretin hem tanışma hem görüşme anlamında faydalı olduğunu aktardı ve Mitchell'in Türk tarafını çok iyi şekilde dinlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, yıllardır Kıbrıs'ta çok haksız bir durumun söz konusu olduğu, Kıbrıs Rum tarafının önceden kurulmuş bir ortaklık yapısını sahiplendiğini, tüm Adanın sahibinin kendisi olduğunu zannederek şimdi bu anlayışını denizlere de yaymak istediğini ifade etti.