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DHA DIŞ HABER- KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI: RUM LİDER ANASTASİYADİS İLE GÖRÜŞMEMİZ BİR MÜZAKERE OLMAYACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 19:28 | Son Güncelleme

  KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiyadis ile 16 Nisan'daki görüşmenin bir müzakere olmayacağını ve sürecin Crans Montana'da bırakıldığı yerden aynen başlamasının da söz konusu olmadığını belirtti.

Ali RUHLUEL / LEFKOŞA, 11 Nisan (DHA) -
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiyadis ile 16 Nisan'daki görüşmenin bir müzakere olmayacağını ve sürecin Crans Montana'da bırakıldığı yerden aynen başlamasının da söz konusu olmadığını belirtti. Akıncı, buluşmanın, durum tespiti niteliğinde olacağını belirterek, “Hem anlamak, hem de anlatmak istiyoruz. Eminim Rum lider de aynı duyguları paylaşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Marmara Grubu Vakfı'nın davetlisi olarak 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde konuşma yapmak amacıyla İstanbul'a hareket etti. Akıncı, Ercan Havalimanı'ndan ayrılmadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, katılacağı zirveyle ilgili bilgi verdi ve 16 Nisan'da Rum liderle gerçekleştireceği buluşmaya dair de açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Eğer herhangi bir şey olacaksa, asla eskisi gibi olmayacak. Eski süreç kapanmıştır. Geçmişe ait bir olaydır. O çerçevede 50 yıl geçti. Ucu açık süreçlerin bizi bir yere götürmediğini, götürmeyeceğini gördük. Geleceği ortaklaşa şekillendirme iradesi var mı, fikir birliği söz konusu mu, temel vizyonumuz aynı mı, ortak modalitelerde anlaşabilecek miyiz, bunları konuşacağız" dedi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamaları

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