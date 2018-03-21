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DHA DIŞ HABER - Kosova Meclisi'nde gaz bombalarına rağmen Karadağ sınır anlaşması onaylandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 21:24 | Son Güncelleme

Kosova'nın Avrupa Birliği (AB) yolculuğunda en önemli dönemeçlerinden biri olan Kosova-Karadağ sınır anlaşması, 3 yıl aradan sonra Kosova Meclisi'nden geçti.

Enis TABAK, Priştine, 21 Mart (DHA)- Kosova'nın Avrupa Birliği (AB) yolculuğunda en önemli dönemeçlerinden biri olan Kosova-Karadağ sınır anlaşması, 3 yıl aradan sonra Kosova Meclisi'nden geçti. Dün başlayan görüşmeler muhalefetin baskıları ardından bu güne ertelendi. Kosova saati ile 11:00'de başlayan oturum Vetvendosye vekillerinin gaz bombası atmasıyla oturum ertelenmek zorunda kalmıştı.

Sabah 11:00'den bu yana 4 kez gaz bombası atan Vetvendosye Partisi vekillerinin gözaltına alınmasıyla Meclis akşam 19:00'da tekrar toplandı. Meclisin toplanmasıyla yasanın geçmesi için gerekli olan 82 oy sayısına ulaşılarak yasa Kosova Meclisi'nden geçiş oldu.
2015 yılında Avrupa Birliği'nin (AB) girişimleriyle Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan Karadağ ile sınır anlaşması ardından 3 yıl geçmesine rağmen bugün Kosova Meclisi'nden geçti. Avrupa Birliği, sınır anlaşmasını Kosova'ya yönelik vize muafiyeti konusunda en önemli iki şarttan biri olarak şart koşmuştu. Kosova'yı 3 yıldır meşgul eden Karadağ ile Sınır Anlaşması'nın oylamaya verilmesinin öngörüldüğü olağanüstü genel kurul oturumu dün Kosova saati ile 16:00'da toplanmıştı. 120 sandalyeden oluşan Kosova Meclisi oturumuna Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay yanı sıra ABD'nin Kosova Büyükelçisi Greg Delawie de katıldı.

KOSOVALI TÜRK VEKİLLER DE 'EVET' OYU KULLANDI

Kosova Meclis'inde 2 sandalye ile Kosovalı Türkler'i temsil eden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekilleri de evet oyu kullandılar. Kosova Meclisi kritik genel kurulunda Sınır Anlaşması'nın meclisten geçmesi için 'evet' oyu kullanan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, DHA'ya yaptığı açıklamada, Sınır Anlaşması'nın Kosova'nın yararına olduğunu belirtti. Kosova Meclisi'nde 2 Türk milletvekilinden biri olan Damka, "Biz daha öncede ifade ettiğimiz gibi KDTP'nin Mecliste bulunan 2 milletvekili olarak bu sınır anlaşmasını destekledik. Özellikle 2 Cumhurbaşkanı arasında imzalanan bu iyi niyet anlaşmasından sonra herhangi bir hata bulunduğu takdirde uzmanlar tarafından bunun yine iki Meclis tarafından görüşülebileceği ve gerekli düzeltmelerin yapılabileceği konusu hakim. O yüzden bu anlaşmanın bizim açımızdan kabul edilebilir bir tarafı vardır" dedi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ, KOSOVALI VEKİLLERİN EVET OYU KULLANMALARI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Oylama öncesi Meclis'e gelen ABD'nin Kosova Büyükelçisi Greg Delawie, Karadağ Sınır Analşamasının oylanması için Milletvekillerine çağrı bulundu. Büyükelçi Delawie, Kosova'da gençlerin istihdam ve vize muafiyetinin sağlanmasını istediklerini söyledi. Büyükelçi Delawie, “Kosova Meclisi Milletvekilleri Karadağ Sınır Anlaşmasını oylamalı ve kaygılara kulak verdiklerini göstermeliler" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN RAMUŞ HARADİNAY, OYLAMA ŞART

Oylama öncesi 120 sandaleyli Kosova Meclisi milletvekillerine seslenen Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, Kosova'nın geleceğinin AB'de olması için Kosova ile Karadağ sınır anlaşmasının onaylanmasından geçeceğini söyledi.

MUHALEFET VEKİLLERİ İMZA KAMPANYASI DOSYALARINI BAŞBAKAN'IN ÖNÜNE ATTILAR

Oylama öncesi yapılan konuşmalar sırasında muhalefet partisi Vetvendosye Liderdi Albin Kurti ve bazı milletvekilleri, Kosova ile Karadağ sınır anlaşmasının onaylanmaması için halktan topladıkları imzaları Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ve Bakanların önünde attılar.

Görüntü Dökümü:
- Gaz bombası detay
- Fikrim DAMKA - KDTP Milletvekili
- Kosova Meclisi detay

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