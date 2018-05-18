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DHA DIŞ HABER - KÜBA'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 21:52 | Son Güncelleme

Küba Havayolları'na ait Boeing 737 tipi DMJ 0972 sefer sayılı yolcu uçağı, Havana Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre donra düştü.

ALEV TOPUN DÖNEN UÇAKTAN YARALI KURTULANLAR VAR

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 18 Mayıs (DHA) - Küba Havayolları'na ait Boeing 737 tipi DMJ 0972 sefer sayılı yolcu uçağı, Havana Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre donra düştü. Havana-Holguin seferini yapmak için havalanan yolcu uçağında 104 yolcu ile 4 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Düştükten sonra bir alev topuna dönen uçağın enkazına ulaşan itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Başkent Havana'ya sınır kentlerden bir olan Santiago de Las Vegas kentin yakınlarında tarım alanına düşen uçağa ulaşan ilk yardım ekipleri büyük hasar gören ve yanan uçağa müdahale ederken, görgü tanıkları bazı yolcuların ambulanslarla hastanelere sevkedildiklerini aktardı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ve çok sayıda üst düzey yetkili ile birlikte olay yerine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Düşen uçaktan yükselen dumanlar

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