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DHA DIŞ HABER - NEW YORK'TA MAHKEME HAKAN ATİLLA'YA 32 AY HAPİS CEZASI VERDİ (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 22:02 | Son Güncelleme

 ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlardan New York'ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YARGIÇ BERMAN'I, ATİLLA'YA GELEN MEKTUPLAR DA ETKİLEMİŞ

Nafiz Albayrak / New York, 16 Mayıs (DHA) ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlardan New York'ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Atilla'ya, kendi savunma avukatlarının öngördüğünden bile daha az ceza veren Yargıç Berman, Mehmet Hakan Atilla'nın, Halkbank'ın üst düzey yöneticisi olarak yapması gerekeni gerçekleştirdiğini, yaptırımları delmek için kurulan düzenden yararlanmadığını, daha çok o dönem Halkbank Genel Müdürü olan Süleyman Aslan'dan direktif aldığını belirterek, bu durumun verilen kararda etkili olduğunu söyledi. Berman ayrıca başsavcılığın istediği 50 bin-500 bin dolar arasında bir para cezasını da Atilla'nın ödeyemeyeceğini göz önünde bulundurarak, bu kararı vermeyeceğini belirtti.

İranlı asıllı işadamı Reza Zarrab ile başlayan, Zarrab'ın, FBI ve başsavcılık ile işbirliğine giderek tanık olmasından sonra tek sanık olarak kalan Atilla'nın bu dava nedeniyle hayatının alt üst olduğunu belirten Berman, Türkiye'deki ailesinden uzakta ABD'de hapiste bulunmasının da Atilla'yı olumsuz etkilediğini dile getirdi. Duruşmada Hakan Atilla'ya destek olmak için ailesi, akrabaları ve arkadaşları tarafından yollanan mektuplara da değinen Berman, bu mektupların da verdiği kararda etkili olduğunu belirterek, "Hepsi de son derece içtenlikle yazılmış mektuplar. Mektuplarda kullanılan dil, Türk hükümeti yetkililerinin dava ile ilgili söylemlerinden çok farklı" dedi. Savcılığın, Hakan Atilla'nın 'yaptırımları delme çarkının başındaki kişi olduğu' suçlamalarına da sıcak bakmadığını belirtti ve Atilla hakkındaki kararını açıkladı.

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