DHA DIŞ HABER - PARİS HİLTON, KKTC'DE

HILTON Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton, bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Özel uçakla Ada'ya gelen Hilton, ülkeye VIP bölümünden giriş yaptı.

Hilton Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton, Limak Cyprus Deluxe Hotel'de bir etkinliğe katılmak amacıyla, holdinge ait özel uçakla Ada'ya geldi. Limak Otelleri Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu'nun eşlik ettiği Paris Hilton'un menajerleri ve asistanları, uçak inmeden önce VIP'e geldi. Asistanlar, Hilton'un alana giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri alınması yönünde yetkililerle görüşme yaptı. Otelin güvenlik ekibi de alanda yerini aldı.

Paris Hilton'un ABD pasaportuna işlem yapılmadı, sadece beyaz bir kağıda KKTC'ye giriş yaptığını belirten mühür vuruldu. Uçakta pasaportunu bekleyen Hilton, işlemler bittikten sonra VIP bölümünden giriş yaptı.

BAKAN KARŞILADI

Paris Hilton'u, VIP'te KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu karşıladı. "Sizi ağırlamak büyük keyif" diyen Bakan Ataoğlu, Hilton'a Kıbrıs'a özgü koza işlemeli tablo hediye etti.