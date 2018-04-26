HABER

DHA DIŞ HABER - Pompeo, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 23:30 | Son Güncelleme

Mike Pompeo'nun, ABD Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesinin Senato tarafından onaylanmasının hemen ardından, Beyaz Saray, Pompeo'nun geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını yayınladı.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 26 Nisan (DHA) Mike Pompeo'nun, ABD Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesinin Senato tarafından onaylanmasının hemen ardından, Beyaz Saray, Pompeo'nun geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını yayınladı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Twitter üzerinden görüşmeye ilişkin fotoğrafı paylaşarak "Pompeo'nun onaylanması güzel haber. Kendisi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda, ABD Başkanı'na yardımcı olmak için mükemmel işler yapacak" dedi.

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk
AK Partililer, Erdoğan'ı kızdırdı!AK Partililer, Erdoğan'ı kızdırdı!
Engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandıEngelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığını açıkladı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığını açıkladı

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı

Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Manisa'da deprem

Son dakika! Manisa'da deprem

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.