DHA DIŞ HABER - Pompeo, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu (2)

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 26 Nisan (DHA) Mike Pompeo'nun, ABD Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesinin Senato tarafından onaylanmasının hemen ardından, Beyaz Saray, Pompeo'nun geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını yayınladı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Twitter üzerinden görüşmeye ilişkin fotoğrafı paylaşarak "Pompeo'nun onaylanması güzel haber. Kendisi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda, ABD Başkanı'na yardımcı olmak için mükemmel işler yapacak" dedi.
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