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DHA DIŞ HABER- POMPEO'YA O FOTOĞRAFI SORDULAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 23:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Rex Tillerson'ın yerine Dışişleri Bakanı olarak aday gösterdiği CIA Başkanı Mike Pompeo, bakanlığının onayı kapsamında, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,12 Nisan (DHA)

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Rex Tillerson'ın yerine Dışişleri Bakanı olarak aday gösterdiği CIA Başkanı Mike Pompeo, bakanlığının onayı kapsamında, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Komisyonun Demokrat üyesi Bob Menendez, Dışişleri Bakanı adayı Pompeo'ya; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Suriye konulu bir toplantı sonrası birlikte çektirdikleri fotoğrafı sordu. Menendez oturumda, üzerinde "Suriye'nin geleceğini tartışmak için kimler buluşuyor" yazılı fotoğrafı Pompero'ya göstererek, "Bu fotoğraf 4 Nisan'da çekildi. Bu fotoğrafta yanlış olanın ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz" diye sordu. Pompeo'nun "Senatör, bana yardım etmeniz gerekecek. Bu fotoğrafı ya da buna benzeyen bir fotoğrafı daha önce gördüm" sözleri üzerine Menendez, Yanlış olan şey, ABD orada değil. Yanlış olan, İran; Rusya ve Türkiye ki sözde bizim NATO müttefikimiz, yaptırım kurallarına aykırı olarak, Rusya'dan S-400 füzeleri alan Türkiye. Bizim müttefikimiz olan Türkiye, İŞİD'i yenmek için sırtımızı dayadığımız Kürtler'e saldıran Türkiye. Bu üç lider Suriye'nin geleceğini konuşmak için görüşüyor ancak fotoğrafta ABD yok. Bu görüşmenin Suriye'nin geleceğini nasıl etkileyebileceğini biliyor musunuz?" diye konuştu.

Pompeo soruya yanıt olarak "Bu görüşmelerin parçası olabiliriz" dedi ve Türkiye'nin Afrin'e girmesinin durumu daha karışık hale getirdiğini vurguladı. Pompeo, güçlü bir diplomatik çaba ile bu görüşmelerde yer alabileceklerini, doğru olanın da bu olduğunu söyledi.

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