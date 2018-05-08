DHA DIŞ HABER - RUHANİ: NÜKLEER ANLAŞMAYA ABD OLMADAN DEVAM EDEBİLİRİZ (2)

"GEREK GÖRÜLÜRSE URANYUM ZENGİNLEŞTİRME İŞLEMLERİNE BAŞLAYABİLİRİZ"
Ekber KARABAĞ / TAHRAN, 8 Mayıs (DHA) İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Trump'ın yaptığı bir algı operasyonu ve psikolojik savaştı. Trump'ın başarılı olmasına izin vermeyeceğiz. Halkımız, bugüne kadar tüm komplolara karşı nasıl zafer kazandıysa bu konuda da zafer kazanacaktır. Atom Enerji Kurumu'na gerek görüldüğü takdirde gerekli hazırlıkları yapmaları talimatını verdim. Gerek görülürse uranyum zenginleştirme işlemlerine herhangi bir kısıtlama olmadan başlayabiliriz. Bu kararı almak için bir kaç hafta bekleyeceğiz. Anlaşmayı imzalayan ve ona bağlı kalan diğer üyelerle diyalogumuzu sürdüreceğiz. Her şey milli çıkarlarımıza bağlıdır. Halkımızın anlaşmadaki çıkarları temin edilirse süreci devam ettireceğiz. Söz konusu anlaşma İran milletinin çıkarlarını içermeyen bir kâğıt parçası olursa, o zaman önümüzde açık bir yolumuz var."
Görüntü Dökümü:
- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması
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