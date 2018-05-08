DHA DIŞ HABER - RUHANİ: NÜKLEER ANLAŞMAYA ABD OLMADAN DEVAM EDEBİLİRİZ

Ekber KARABAĞ / TAHRAN, 8 Mayıs (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çıkmasını değerlendirdi. Ruhani, İran'ın isteklerinin yerine getirilmesi durumunda anlaşmaya ABD olmadan diğer taraf ülkelerle devam edebileceklerini ifade etti.
Devlet televizyonunda konuşan Ruhani, "Bu andan itibaren söz konusu nükleer anlaşma, İran ve 5 ülke arasındadır. Bu andan itibaren P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) 1'i kaybetmiş oluyor. Bundan sonra diğer ülkelerin anlaşmayla ilgili nasıl tavır sergileyeceğini beklemeliyiz" dedi.
Ruhani şöyle devam etti: "Nükleer anlaşma, ABD'nin bundan çıkacağını ilan edeceği İran ve ABD arasında yapılan ikili bir anlaşma değildi. Anlaşma, BM tarafından onaylanan uluslararası bir anlaşmadır. Bu gece ABD resmen uluslararası taahhütlerini kale almadığını ilan etti ve Trump'ın bu tutumunu destekleyen bir tek gayri meşru Siyonist İsrail rejimi oldu. Dışişleri Bakanım'a gelecek bir kaç hafta içinde; Avrupa Birliği, Çin ve Rusya'yla gerekli müzakerelerde bulunması talimatını verdim. Kısa olacak bu sürenin sonunda 5 ülkenin işbirliğiyle, söz konusu anlaşmadaki İran'ın isteklerinin yerine getirilmesi durumunda, anlaşma devam edecek. Eğer çıkarlarımızın güvence altına alınmadığını görürsek, bu şartlarda alacağımız kararları yakında halkımıza duyuracağım."
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