HABER

DHA DIŞ HABER - RUSYA, GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 22:34 | Son Güncelleme

ABD ve müttefiklerinin 'Suriye'ye karşı askeri operasyon' söylemleri gündemden düşmezken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Güvenlik Konseyi'ni yarın için olağanüstü toplantıya çağırdı.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,12 Nisan (DHA)
ABD ve müttefiklerinin 'Suriye'ye karşı askeri operasyon' söylemleri gündemden düşmezken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Güvenlik Konseyi'ni yarın için olağanüstü toplantıya çağırdı. BM'de yaptığı açıklamada, Suriye'ye karşı girişilecek askeri bir harekatın Moskova ve Washington arasında tehlikeli bir çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulunan Nebenzia, Suriye konusunun Güvenlik Konseyi'nde yeniden görüşülmesini istedi.
Öte yandan İngiliz hükümeti, Suriye'ye karşı askeri bir harekat gerekliliği konusunda ABD ile görüş birliğine vardığını duyurdu.

Almanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattıAlmanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattı
Gökçek'ten La Casa De Papel çıkışı! İddiasını yinelediGökçek'ten La Casa De Papel çıkışı! İddiasını yineledi
İşte Tosun’un istihbaratçısı!İşte Tosun’un istihbaratçısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' açıklaması

Cuma namazı saat kaçta? İşte 13 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 13 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula|MPİ Süper Loto sonuçları öğren (12 Nisan Süper Loto sonuçları)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula|MPİ Süper Loto sonuçları öğren (12 Nisan Süper Loto sonuçları)

Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)

Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)

Taksicilerin lideri İrfan Öztürk'ten çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir

Taksicilerin lideri İrfan Öztürk'ten çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.