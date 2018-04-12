DHA DIŞ HABER - RUSYA, GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,12 Nisan (DHA)
ABD ve müttefiklerinin 'Suriye'ye karşı askeri operasyon' söylemleri gündemden düşmezken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Güvenlik Konseyi'ni yarın için olağanüstü toplantıya çağırdı. BM'de yaptığı açıklamada, Suriye'ye karşı girişilecek askeri bir harekatın Moskova ve Washington arasında tehlikeli bir çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulunan Nebenzia, Suriye konusunun Güvenlik Konseyi'nde yeniden görüşülmesini istedi.
Öte yandan İngiliz hükümeti, Suriye'ye karşı askeri bir harekat gerekliliği konusunda ABD ile görüş birliğine vardığını duyurdu.
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