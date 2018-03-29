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DHA DIŞ HABER - Rusya'dan ABD'ye misilleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:44 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov, Rusya'daki ABD misyonlarında görev yapmakta olan 60 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceğini ve ABD'nin St.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 29 Mart(DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov, Rusya'daki ABD misyonlarında görev yapmakta olan 60 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceğini ve ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını açıkladı. Rusya'nın bu kararı, ABD'nin Rusya'nın Seaatle Başkonsolosluğu'nu kapatma ve 60 Rus diplomatın sınır dış edilme kararının ardından misilleme olarak geldi.

ABD yönetimi, eski bir Rus ajanının, İngiltere'de eski bir Rus ajana kimyasal silah kullanılarak suikast girişimi yapıldığı iddialarının ardından, Rusya'ya karşı sert önlemler alma kararı vermişti.

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