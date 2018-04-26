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DHA DIŞ HABER - SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUÇİÇ TÜRKİYE'YE GELİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 20:04 | Son Güncelleme

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in, beraberindeki 5 bakanla birlikte resmi ziyaretler çerçevesinde 7 Mayıs'ta Türkiye'ye geleceği  belirtildi.

Enis TABAK, Sırbistan, 26 Nisan (DHA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in, beraberindeki 5 bakanla birlikte resmi ziyaretler çerçevesinde 7 Mayıs'ta Türkiye'ye geleceği belirtildi. Ankara'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Vuçiç'e; Dış Ticaret, Telekomünikasyon ve Turizm, Dış Politika, Ulaşım ve Enerji ve Tarım Bakanları'nın eşlik edeceği bildirildi. Vuçiç'in resmi Ankara temasları çerçevesinde Türk liderlerle bir araya geleceği ve her iki ülke arasında değişik alanda işbirliği protokollerinin imzalanacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekim ayında Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın Ankara temasları çerçevesinde Türkiye ile Sırbistan arasında son yıllarda artan ticari anlaşmalara yenilerinin ekleneceği belirtildi.

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