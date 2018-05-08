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DHA DIŞ HABER - SURİYE’YE YENİ FÜZE SALDIRISI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 23:25 | Son Güncelleme

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği, Suriye Hava Savunma Sistemi'nin de iki füzeyi düşürdüğü öne sürüldü.  Suriye medyasına dayandırılan ve Amerikan medyasında da yer alan haberlere göre; İsrail, Suriye'ye yeni bir hava saldırısı düzenledi.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 8 Mayıs (DHA) - İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği, Suriye Hava Savunma Sistemi'nin de iki füzeyi düşürdüğü öne sürüldü.
Suriye medyasına dayandırılan ve Amerikan medyasında da yer alan haberlere göre; İsrail, Suriye'ye yeni bir hava saldırısı düzenledi. Başkent Şam yakınlarını hedef alan füzelerin, Suriye'nin savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

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